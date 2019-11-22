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Это ограбление! Трое в масках ворвались в дом жителя Волковыска

Вечером 20 ноября в милицию обратился 56-летний мужчина, который сообщил о том, что на него в собственном доме напали неизвестные, угрожали ему, а после забрали деньги.


По предварительным данным, около 22:10 20 ноября в частный жилой дом потерпевшего, расположенный в Волковыске, проникли трое неизвестных ему мужчин. Все они использовали маски с прорезями для глаз, а также угрожали 56-летнему жителю районного центра предметом, похожим на пистолет. 

Они насильно удерживали хозяина на кухне, требовали от него передачи денежных средств. Один из мужчин нанес ему удар в область головы. Затем они открыто похитили из его куртки денежные средства на общую сумму не менее 400 рублей.

Кроме того, правоохранителями установлено, что у потерпевшего несколько месяцев назад умерла мать, которая оставила ему в наследство денежные средства. 

Мужчина не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал им о деньгах. Через третьих лиц информация об имеющихся деньгах дошла до компании молодых людей, которые и решили совершить разбой.


Ночью 21 ноября все трое подозреваемых (молодые парни 19, 18, 17 лет) задержаны сотрудниками милиции в съемной квартире, где они проживали с сентября текущего года. 

Один из подозреваемых указал место в черте города, где правоохранителями были обнаружены три маски с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет, а также часть денег.

Волковысским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновение в жилище, группой лиц), сообщает УВД Гродненского облисполкома
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