Это ограбление! Трое в масках ворвались в дом жителя Волковыска





По предварительным данным, около 22:10 20 ноября в частный жилой дом потерпевшего, расположенный в Волковыске, проникли трое неизвестных ему мужчин. Все они использовали маски с прорезями для глаз, а также угрожали 56-летнему жителю районного центра предметом, похожим на пистолет.





Они насильно удерживали хозяина на кухне, требовали от него передачи денежных средств. Один из мужчин нанес ему удар в область головы. Затем они открыто похитили из его куртки денежные средства на общую сумму не менее 400 рублей.