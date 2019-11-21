Что прямо сейчас происходит в месте, где похоронят Калиновского

Солдаты почетного караула Литвы и Польши в часовне, где будут похоронены повстанцы. Солдаты с правой стороны держат в руках модель гроба Кастуся Калиновского. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»





Почетные стражи Литвы и Польши проводят генеральную репетицию торжественной церемонии перезахоронения, которая начнется буквально через несколько часов.





Музыканты из литовской армии на Росах. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат »





В часовню вносят ящики, на которых во время торжеств будут стоять гробы повстанцев. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»





Схема размещения руководителей и участников восстания. Останки Калиновского будут находиться в гробу под номером 2. На схеме видны места почетных гостей и журналистов.





Герб восстания 1863-1864 годов на модели гроба Зигмунда Сераковского. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»





Одновременно на кладбище харцеры (польские бойскауты. – Прим. «Белсат») зажигают свечи над могилами тех повстанцев, которые избежали повешения на Лукишках и сумевших вернуться из Сибири.





«Общественный комитет опеки над Старыми Росами и Организация польских харцеров в Литве решили почтить память повстанцев 1863-1864 годов сегодня, так как завтра в связи с мерами безопасности мы бы не могли сделать», – говорит «Белсату» Алина Абалевич из Польского дискуссионного клуба.





Члены общественного комитета опеки над Старыми Росами возлагают свечи на могиле одного из участников восстания 1863-1864 годов.





Солдаты почетного караула Литвы и Польши в часовне, где будут похоронены повстанцы. Солдаты с правой стороны держат в руках модель гроба Кастуся Калиновского.





По словам участников репетиции, она продлится примерно до 19 часов, после чего кладбище будет закрыто.











