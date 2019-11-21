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В России имам женился на 13-летней девочке и попал в СИЗО

Бывший имам из татарстанского села Лашманка Расул Салихов женился на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах, обещав ее религиозным родителям, что не будет заниматься с ней сексом до ее 16-летия.

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Сейчас ему грозит срок до четырех лет за растление, пишет Readovka.ru.

Официальной свадьбы не было, поскольку семейный кодекс республики разрешает заключать брак с 14 лет только в случае беременности. Салихов, чье свидетельство о праве работать имамом истекло в 2017 году, в 2018-м провел обряд самостоятельно в нарушение всех правил. Духовное управление мусульман Татарстана также осудило мужчину за брак с несовершеннолетней.


После женитьбы девочка продолжила жить с родителями и виделась с мужем во время прогулок. Пара никак не демонстрировала свои отношения на публике, но подругам школьница рассказывала о своей сексуальной жизни. Об этом узнала одна из матерей и обратилась в полицию, пишет lenta.ru

На Салихова завели дело по статье 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет»), его поместили в СИЗО. Мать девочки заподозрили в неисполнении родительских обязанностей (статья 156 УК) и отправили под домашний арест. Отец «каким-то чудом» избежал ответственности, отмечает издание.
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