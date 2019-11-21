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Вляпались в Сербии

Telegram-канал СерпомПо – о шпионском скандале в Белграде.

Новый провал Путина. Опять в разведке. Теперь у «друзей». Российский разведчик, действующая под крышей посольства России в Сербии, зафиксирован на видео передающим деньги своему агенту в Белграде, пишет Салідарасць.


Ситуация серьезная. Подлинность видео сербскими спецслужбами подтверждена. Новость передана сербским ТВ и радио. Президент Сербии Вучич распорядился начать расследование. Он будет обсуждать создавшееся положение с руководством разведки, контрразведки и Генштаба вооруженных ссил.

Учитывая хорошие политические и экономические отношения России и Сербии, – это удар в спину союзнику. И большая глупость Путина и его подчиненных.

Отдельный вопрос – очередная демонстрация непрофессионализма российских спецслужб. Но главная тема все-таки другая – это политический провал.

Сербия – единственный союзник (пусть и относительный) Путина на Балканах. Страна не входит в НАТО, не является членом Евросоюза. В ней благожелательно относятся к России.


Как можно было ставить все это на карту? Как можно было заниматься разведывательной деятельностью в дружественной России стране? Кто в российском руководстве принимал решение о шпионаже? Кто оценил риск провала? Или считали, что Сербия «никуда не денется»?

Как бы ни закончился сербский скандал, но осадок в Сербии, наверное, останется. Какие бы оправдания ни выдвигались подчиненными Путина, что бы они ни говорили для того, чтобы прикрыть провал, возврата к прошлому не будет.

У того, кто шпионит за друзьями, больше не будет друзей.
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