Вляпались в Сербии

Новый провал Путина. Опять в разведке. Теперь у «друзей». Российский разведчик, действующая под крышей посольства России в Сербии, зафиксирован на видео передающим деньги своему агенту в Белграде, пишет Салідарасць.









Ситуация серьезная. Подлинность видео сербскими спецслужбами подтверждена. Новость передана сербским ТВ и радио. Президент Сербии Вучич распорядился начать расследование. Он будет обсуждать создавшееся положение с руководством разведки, контрразведки и Генштаба вооруженных ссил.





Учитывая хорошие политические и экономические отношения России и Сербии, – это удар в спину союзнику. И большая глупость Путина и его подчиненных.





Отдельный вопрос – очередная демонстрация непрофессионализма российских спецслужб. Но главная тема все-таки другая – это политический провал.





Сербия – единственный союзник (пусть и относительный) Путина на Балканах. Страна не входит в НАТО, не является членом Евросоюза. В ней благожелательно относятся к России.









Как можно было ставить все это на карту? Как можно было заниматься разведывательной деятельностью в дружественной России стране? Кто в российском руководстве принимал решение о шпионаже? Кто оценил риск провала? Или считали, что Сербия «никуда не денется»?





Как бы ни закончился сербский скандал, но осадок в Сербии, наверное, останется. Какие бы оправдания ни выдвигались подчиненными Путина, что бы они ни говорили для того, чтобы прикрыть провал, возврата к прошлому не будет.





У того, кто шпионит за друзьями, больше не будет друзей.



