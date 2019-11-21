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После скандала олимпиадные задания в школы Беларуси будут доставлять фельдъегери

Хранить их будут в опечатанных помещениях, а в жюри областных и республиканских олимпиад не будет учителей, которые готовят ребят

Каждый год в Беларуси проходят олимпиады для школьников по 18 учебным предметам. Участвуют в них около 600 тысяч детей. Новое постановление Минобразования гласит, что теперь организацией областных и республиканских олимпиад будет Республиканский институт контроля знаний, который занимается организацией ЦТ. Если точнее, РИКЗу отдают подготовку, хранение и доставку заданий.

Связаны такие изменения с весенней историей этого года. 11-классник из Лиды Игнат Ильюшонок доказал «слив» на республиканской олимпиаде по географии.

Игнат заметил, что некоторые школьники накануне олимпиады повторяли четко те задания, которые им и предлагалось решать в день Х. Игнат сообщил об этом в Минобразования. Потом дело дошло до Генпрокуратуры. Было доказано, что некоторые ученики знали олимпиадные задания заранее. Причастных педагогов уволили.


- Чтобы исключить возможность коррупции при формировании составов жюри, с этого года предусмотрено исключение из состава жюри республиканской олимпиады педработников, которые участвуют в подготовке команд и участников, а также ограничение их деятельности в составе жюри тремя годами, - говорит консультант главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Анжела Кудоярова.

Не позже чем за месяц до олимпиады разработчики передают олимпиадные задания в РИКЗ. Там их будут раскладывать по пакетам и хранить до интеллектуального состязания. Накануне олимпиады задания доставят фельдъегерской связью в школы, где будут проходить олимпиада. А хранить задания будут в сейфах в опечатанных помещениях.
KP.by
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