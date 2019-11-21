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Больше всего случаев смерти среди детей до 5 лет фиксируется Индии

Группа ученых под руководством профессора Саймона Иена Хэя и при участии сотрудников Московского физико-технического института (МФТИ) подготовили исследование о показателях детской смертности в 99 странах с низким и средним уровнем достатка, пишет «Медвестник».

В период с 1950 по 2017 год во всем мире смертность детей в возрасте до пяти лет сократилась с 19,6 миллионов до 5,4 миллионов случаев в год.


Участник исследования, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов утверждает, что смертность детского населения сильно варьирует даже в разных провинциях одного государства.

Самые высокие показатели в 2017 году были зафиксированы в Центральноафриканской республике, где на тысячу живорождений приходилось 123,9 случая смерти. На Кубе это число равнялось 5,1, что стало лучшим показателем в анализе.

фото из открытых источников

В целом положение меняется в лучшую сторону во всех 99 исследуемых государствах с 2000 по 2017 год. Рекордным прогрессом специалисты назвали ситуацию в Руанде, где показатели снизились с 144 до 57,2 смертей на тысячу живорождений.

В абсолютных национальных показателях больше всего смертей среди населения младше пяти лет произошло в 2017 году в Индии — 1,04 миллиона случаев. Следом за ней идут Нигерия (790 тысяч смертей) и Пакистан (340 тысяч смертей).
Поскольку исследование опиралось не на глобальные отчеты государств, а на конкретные данные локальных территорий вплоть до районного масштаба, то это позволяет ученым делать более точные выводы о причинах смертности.


«Мы можем выявлять наиболее проблемные области, требующие внимания и выяснения причин (имело место землетрясение, не получили необходимой вакцины, неисправен водопровод, отсутствуют кадры акушерской службы, скудное финансирование потратили на другие острые нужды и т. п.), и, наоборот, находить подходящие для тиражирования, использования в других регионах и странах истории успеха», — поясняет Станислав Отставнов.
sobesednik.ru
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