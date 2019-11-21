Вместо «Глобуса» жители Червеня получили «Градус» — вместо единственного в райцентре книжного открылся магазин, торгующий алкогольной продукцией. Причины такого шага объяснили в «Облкоопторге», пишет mlyn.by





К тому, что в Червенском районе магазины вырастают как грибы после дождя, население уже привыкло. Это, конечно, радует местных: не нужно ехать в столицу. Строительные товары, бытовая техника, одежда и обувь — всё необходимое можно купить поблизости. Правда, духовную пищу — книги, которыми торговал магазин «Глобус», в райцентре получать перестали. Теперь здесь новый торговый объект с созвучным названием — «Градус», принадлежащий предприятию «Облкоопторг».





— Ни одного книжного в Червене, — сетуют местные жители.





Перепрофилирование магазина стало неожиданностью и для педагогов: «Градус» находится в зоне видимости средней школы. Каждый день мимо окон, расписанных бутылками и бокалами, бегают ученики.









— Магазин «Глобус» был убыточным, особенно в последние годы, — пояснил заместитель директора торгового унитарного предприятия «Облкоопторг» Александр Майстренко. — Поэтому приняли решение его перепрофилировать. Получив соответствующие разрешения, месяц назад открыли «Градус». Кроме ликеро-водочной представлена и другая продукция — кондитерские изделия, сувениры, сопутствующие товары. Работаем в соответствии с законодательством — на время проведения массовых мероприятий в школах продажа алкогольной продукции в этом магазине будет запрещена.









Найдется ли в Червене место для книжного магазина? Редакция будет следить за развитием ситуации.







