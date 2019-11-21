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Ночные морозы до -10°С ожидаются в Беларуси 22 ноября

Сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по Брестской области пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, по западу - до 15-18 м/с.


Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по западу - от минус 3 до плюс 1 градуса. Днем будет от минус 5 градусов по востоку до плюс 2 градусов по западу страны.
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