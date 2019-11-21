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ОАЭ все же согласились строить новое посольство у Дворца независимости. А в чем была проблема?

Объединенные Арабские Эмираты все-таки решили строить свое посольство в престижном районе возле Дворца независимости, рассказали REALTY.TUT.BY источники.

Ранее, напомним, сомнения были по поводу того, что диппредставительство ОАЭ будет зажато на узком участке между посольствами Китая и Казахстана. Земля предоставлена посольству Эмиратов на 49 лет с годовой платой в один доллар.

Между будущим китайским и действующим казахстанским посольствами есть участок в 0,64 гектара, который выделен для строительства зданий посольства ОАЭ. Эта земля передана в аренду диппредставительству Эмиратов почти на 49 лет — с осени 2017 года по лето 2066-го. Арендная плата — один доллар в год. Но вопрос, строить ли тут посольство, долгое время был подвешенным. Как нам рассказывали летом, в диппредставительстве ОАЭ были обеспокоены, что тут их с двух сторон зажмут два посольства. Никто не исключал, что Эмираты попросят другую землю.


Но совсем недавно ОАЭ все-таки решили строить посольство на этом месте, рассказали знакомые с ходом дела источники.

Изображение: «Яндекс.Карты»


— Сейчас они подают документы на проектно-изыскательские работы и строительство, а также ищут проектировщиков для разработки проекта, — говорит один собеседников портала. Говорить о конкретных сроках начала и завершения строительства пока рано.

Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.


Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми зданиями. В этом году тут появилось новое сооружение Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Начато строительство посольства Китая, плюс в этом же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.
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