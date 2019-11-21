В домах до пяти этажей в Беларуси появятся лифты

"Министерство дало поручение, чтобы и вертикальные, и горизонтальные коммуникации были обеспечены безбарьерной средой. Чтобы каждый человек, утратив способности к передвижению, мог комфортно чувствовать себя в своей квартире, подъезде. В частности, поставлена задача, чтобы в многоквартирных блокированных жилых домах, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий или иных категорий граждан, были лифты", - цитирует Верамей госагентство "БелТА".









Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты. После утверждения строительной нормы "Жилые здания" ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда.





Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.



