Ужас! Строителя в Минске убило оторвавшимся рукавом для мусора

Рукав упал на стоявшего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.





Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления. Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава изъята для проведения экспертных исследований.



