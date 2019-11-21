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Ужас! Строителя в Минске убило оторвавшимся рукавом для мусора

Следователи работают на месте происшествия около одного из домов на ул. Рабкоровской в Минске, где сегодня около 16 часов произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора.

Рукав упал на стоявшего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления. Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава изъята для проведения экспертных исследований. 
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