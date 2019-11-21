Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Патриарх Кирилл планирует посетить Беларусь в мае 2020 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, сообщил проректор по научной работе Минских духовных академии и семинарии Александр Слесарев в четверг.

"2020 год в белорусском экзархате будет юбилейным (будут отмечаться 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери и 500-летие со дня образования Жировичского монастыря - ИФ). Основные торжества пройдут 20 мая на территории монастыря, куда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Слесарев. Его цитирует госагентство БелТА.

В сообщении отмечается, что Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное, историко-культурное явление. Она ценится и православными верующими, и католиками. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, комплекс является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII вв. на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru