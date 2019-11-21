Патриарх Кирилл планирует посетить Беларусь в мае 2020 года

"2020 год в белорусском экзархате будет юбилейным (будут отмечаться 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери и 500-летие со дня образования Жировичского монастыря - ИФ). Основные торжества пройдут 20 мая на территории монастыря, куда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Слесарев. Его цитирует госагентство БелТА.





В сообщении отмечается, что Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное, историко-культурное явление. Она ценится и православными верующими, и католиками. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, комплекс является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII вв. на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался.



