Второй Чернобыль? Китайская ядерная подлодка рванула в море
В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация.
Об этом сообщает HalTurnerRadioShow. Мощность взрыва, который произошел на глубине 50 метров, составила около 10-20 килотонн (сопоставимо с Хиросимой).
ЧП случилось в 02:22 по Минску. Превышение уровня радиации заметили в Китае, которому приписывают подлодку, на Тайване и во Вьетнаме.
Детали инцидента неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от ядерной боеголовки.
Официального подтверждения информации до сих пор нет.
Источник: obozrevatel.com
17:12 21/11/2019
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