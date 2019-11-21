Второй Чернобыль? Китайская ядерная подлодка рванула в море

Об этом сообщает HalTurnerRadioShow. Мощность взрыва, который произошел на глубине 50 метров, составила около 10-20 килотонн (сопоставимо с Хиросимой).





ЧП случилось в 02:22 по Минску. Превышение уровня радиации заметили в Китае, которому приписывают подлодку, на Тайване и во Вьетнаме.









Детали инцидента неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от ядерной боеголовки.





Официального подтверждения информации до сих пор нет.