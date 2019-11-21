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Оксфордский словарь назвал главное слово года

Составители Оксфордского словаря выбрали слово 2019 года, сообщается на сайте издания

Им стало выражение climate emergency («чрезвычайная климатическая ситуация»). 


Согласно определению, которое приводит словарь, это ситуация, требующая срочных мер для сокращения или сдерживания изменений климата, а также предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.

Что еще известно:

Словарь замечает, что в 2019 году в шорт-лист попали и другие словосочетания, связанные с климатом. Среди них — climate action («борьба с изменением климата»), climate crisis («климатический кризис»), climate denial («отрицание изменений климата») и другие.


Ранее слово 2019 года представили издатели британского толкового словаря Collins English Dictionary. 

Им стало выражение climate strike («климатическая забастовка»). Свой вклад в популяризацию этого словосочетания внесла шведская школьница Грета Тунберг.
Источник: snob.ru
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