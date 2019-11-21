Гродненский педофил совращал подростков через соцсети

Он добровольно выдал оперативникам мобильный телефон, в памяти которого обнаружены фото- и видеофайлы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также шокирующие сцены сексуального насилия над детьми. Часть этого контента он распространял среди знакомых через мессенджеры.

Фигурант ранее уже был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.









Мужчина освободился в 2019 году и начал завязывать доверительные отношения с несовершеннолетними через Интернет с целью последующего сексуального контакта, сообщает МВД.









"Приведенный факт в очередной раз подтверждает обоснованность предложений МВД по криминализации груминга. Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причём первоначальные действия педофилов имели место именно в сети Интернет.





Уязвимость детей в сети, незнание элементарных правил безопасности понудили изменить само отношение к формам и методам предупреждения и профилактики. Разработанный по инициативе МВД информационный ресурс kids.Pomogut.by позволит не просто информировать детей, родителей и педагогов о потенциальных опасностях в сети, но и оказать помощь конкретным пострадавшим в сложной жизненной ситуации.





В перспективе данный ресурс может стать частью образовательного процесса" - прокомментировал начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси Геннадий Казакевич.