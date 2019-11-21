Зафиксирован сильнейший в истории сигнал из космоса









Специалисты зафиксировали гамма-всплеск невероятной силы. Его яркость в гамма-диапазоне в сто миллиардов раз больше яркости испущенного им видимого света.





Вспышку, зафиксированную 14 января 2019 года, назвали GRB 190114C. Ее “заметили” с помощью наземных приборов для фиксирования черенковского излучения, появляющегося во время взаимодействия высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли.





Энергия фотонов GRB 190114C показала результат от 0,2 до 1 тераэлектронвольт. При этом ее источник расположен в четырех миллиардах световых лет от Земли.





Впервые подобный гамма-всплеск зафиксировали в 1967 году. Что может быть его источником неизвестно. Предполагается, что их могут порождать взрывы гигантских звезд, превращающихся в черные дыры.





Ранее астрономами был зафиксирован повторяющийся сигнал из космоса. Также Корреспондент писал о том, что появилась "страшная песня" магнитного поля Земли.