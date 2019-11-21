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Зафиксирован сильнейший в истории сигнал из космоса

Международная группа ученых зафиксировала мощнейший в истории космический сигнал. Об этом пишет EurekAlert!.



Специалисты зафиксировали гамма-всплеск невероятной силы. Его яркость в гамма-диапазоне в сто миллиардов раз больше яркости испущенного им видимого света.

Вспышку, зафиксированную 14 января 2019 года, назвали GRB 190114C. Ее “заметили” с помощью наземных приборов для фиксирования черенковского излучения, появляющегося во время взаимодействия высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли.

Энергия фотонов GRB 190114C показала результат от 0,2 до 1 тераэлектронвольт. При этом ее источник расположен в четырех миллиардах световых лет от Земли.

Впервые подобный гамма-всплеск зафиксировали в 1967 году. Что может быть его источником неизвестно. Предполагается, что их могут порождать взрывы гигантских звезд, превращающихся в черные дыры.

Ранее астрономами был зафиксирован повторяющийся сигнал из космоса. Также Корреспондент писал о том, что появилась "страшная песня" магнитного поля Земли.
Korrespondent
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