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Cекс-скандал в королевском семействе: сын королевы Елизаветы II сложил монаршие обязанности

Британский принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, слагает с себя монаршие обязанности, возложенные на него в связи с титулом, на фоне обвинений о связи с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.



О решении 59-летнего принца сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает BBC.

Принц Эндрю объяснил, что обстоятельства, связанные с его прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, "стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю". Поэтому он попросил королеву Елизавету II разрешения "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".

Он сказал, что глубоко сочувствует жертвам Эпштейна.

После интервью BBC принц Эндрю столкнулся с резкой критикой его дружбы с американским финансистом, арестованным в июле 2019 по подозрению в организации проституции. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Судебный процесс так и не состоялся, а расследования его предполагаемых преступлений продолжаются.


Во время следствия Вирджиния Джуффре, одна из вероятных жертв Эпштейна, заявила, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Он сам всегда отрицал любые формы сексуального контакта или отношений с ней.

Компании BT и Barclays, а также университеты и благотворительные фонды, с которыми работал принц, дистанцировались от него на фоне скандала.
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