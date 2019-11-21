







О решении 59-летнего принца сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает BBC





Принц Эндрю объяснил, что обстоятельства, связанные с его прошлыми контактами с Джеффри Эпштейном, "стали серьезным фактором, который мешает как работе моей семьи, так и работе многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю". Поэтому он попросил королеву Елизавету II разрешения "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".





Он сказал, что глубоко сочувствует жертвам Эпштейна.





После интервью BBC принц Эндрю столкнулся с резкой критикой его дружбы с американским финансистом, арестованным в июле 2019 по подозрению в организации проституции. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Судебный процесс так и не состоялся, а расследования его предполагаемых преступлений продолжаются.









Во время следствия Вирджиния Джуффре, одна из вероятных жертв Эпштейна, заявила, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Он сам всегда отрицал любые формы сексуального контакта или отношений с ней.





Компании BT и Barclays, а также университеты и благотворительные фонды, с которыми работал принц, дистанцировались от него на фоне скандала.