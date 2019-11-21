Вячеславом Давыдовичем проходил в закрытом режиме. Узнав, что после освобождения Давыдович подал иск на журналистов и Тогда суд над экс-руководителем благотворительной организации «В помощь детям-сиротам»проходил в закрытом режиме. Узнав, что после освобождения Давыдович подал иск на журналистов и TUT.BY о защите чести и достоинства, Денис решил: раз Давыдович продолжает оспаривать свою виновность, он попросит взыскать моральную компенсацию. Суд стал на сторону Дениса.





О том, что случилось, 24-летний Денис (имя изменено. — Прим. ред.) практически ничего не говорит. Не потому что нечего: он опасается. Для жертв по таким преступлениям в Беларуси нет никакой программы защиты: по сути, человек, который отбыл наказание, выходит на свободу и ничем не ограничен. Ему не могут выписать предписание, что к потерпевшему нельзя подходить ближе чем на 100 метров, запретить искать адрес своей жертвы, встречаться с ней.





То, что с Денисом произошло, когда ему было 14, и что следователи квалифицировали как уголовное дело, он называет «это». Говорит, ему было стыдно и страшно, поэтому молчал несколько лет.





— Когда это случилось, в шоковом состоянии рассказал об этом однокласснику, а он еще — пяти. И я замолчал. Кто мне, ребенку, поверит? А у Давыдовича была такая репутация, он был спонсором нашего интерната, — говорит Денис, уже бывший воспитанник Ястрембельской школы-интерната, который был переименован в Брестское областное кадетское училище. — И не ошибся, что мне не поверят. Когда поднялся шум, воспитатели звонили, просили поменять показания, якобы дал их под давлением следователя.





В 2014 году суд Центрального района Минска признал Вячеслава Давыдовича, экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам», виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы.









Пока он отбывал наказание, в отношении Давыдовича стали расследовать еще одно уголовное дело — «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Этот процесс проходил за закрытыми дверями. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, зачли срок за предыдущую судимость, и в 2018 году он освободился.





Весной 2019 года Вячеслав Давыдович сам обратился в суд, он подал иск о защите чести и достоинства. Ответчиками стали журналисты и TUT.BY. Истец просил опровергнуть и удалить некоторые предложения из публикаций TUT.BY, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию». В качестве моральной компенсации Давыдович просил взыскать в его пользу 50 тысяч рублей и оплатить расходы на адвоката. Суд отказал.





— Вячеслав Иванович пытается вернуть себе репутацию, а я стоять в стороне не могу, — объясняет Денис, почему решил взыскать моральный вред с Вячеслава Давыдовича. — Забыть то, что случилось, никогда не получится. Об этом нельзя молчать, нужно кричать. Есть много людей, которые могут помочь, поддержать таких жертв, как я.





Когда еще был в интернате, начались нервные срывы, думал о самоубийстве. Помог психолог, тогда очень не хватало общения, а когда начались суды, покоя не было. Многие хотели, чтобы я поменял показания, стали угрожать, и тогда меня взяли в программу защиты свидетелей. Больше года жил под охраной, никто не знал мой адрес.





Как рассказывает Денис, в доме Вячеслава Давыдовича он был лишь один раз. Тогда они группой, больше десяти мальчиков и воспитатель интерната, приехали на экскурсию в Минск и почему-то остановились на ночь в коттедже спонсора. Комнаты Денису якобы не нашлось и ночевать отправили к Давыдовичу.





— Это не забудется, это на всю жизнь, — признается Денис. — Человек выходит на свободу, а мы, дети, никак не защищены. Ни юридически, ни психологически, нет никакой организации, которая бы помогала пострадавшим.





Денис выиграл суд первой инстанции, и суд постановил взыскать с Давыдовича в качестве моральной компенсации 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.









Часть этих денег молодой человек хочет пожертвовать на новый проект благотворительной платформы ИМЕНА. Квалифицированные психологи и адвокаты помогут людям, которые стали жертвами педофилов. Бесплатно объяснят, какие права у них есть, как они могут себя защитить, куда нужно обращаться.





— Этот проект очень важный и сможет помочь многим, — уверен Денис.