Марин выразила обеспокоенность тем, что жесткие подходы к правонарушителям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, распространяется и на детей, при этом не учитываются их специфические потребности.





Спецдокладчик считает, что несовершеннолетние должны содержаться под стражей в крайнем случае, а срок их заключения должен быть максимально коротким, но в Беларуси подростки получают неоправданно суровые приговоры.





Марин обеспокоена тем, что в заключении подростки содержатся в неадекватных условия, без полного доступа к медицинской помощи, получают жесткие взыскания за мелкие проступки и ограничены в общениях с родными.





Кроме того, Марин обратила внимание, что проблема наркомании рассматривается в Беларуси в криминальном контексте, а не в качестве проблемы здравоохранения.





«Я призываю правительство пересмотреть законодательство в области наркотиков и систему ювенальной юстиции, в первую очередь с тем, чтобы найти альтернативы тюремному заключению», – заявила Марин.









Спецдокладчик поприветствовала амнистию, в рамках которой несовершеннолетним осужденным за наркопреступления сократят на два года срок заключения, но выразила сожаление, что это коснется только осужденных на небольшие сроки.