В эти дни в Вильнюсе будут проходить мероприятия по случаю перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, передает радио « Свабода ».





«Этот поезд может назначаться дополнительно в определенные дни», - сказали в справке БЖД.





Из Минска поезд №801 будет выходить в 8:13, из Вильнюса поезд №802 будет отправляться в 20:15. На момент публикации продали все билеты на поезд Вильнюс - Минск на 23 и 24 ноября.





Церемония перезахоронения останков участников антироссийского восстания 1863—64 годов пройдет 22 ноября на виленском кладбище Росы.



