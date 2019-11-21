Расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье - 2040 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2033 часа.





"В 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина такой разницы заключается в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009-м, 2010-м и 2015 годах", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.





Нормы установлены исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы.









В организациях с иными режимами работы наниматель самостоятельно вычисляет расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением ст.112-117 ТК и своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.





Расчетная норма рабочего времени устанавливается ежегодно. На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график работы (сменности), а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым кодексом.



