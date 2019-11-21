Как так? В Могилеве в автоцистерне обнаружили человека без сознания

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Инцидент произошел 20 ноября. "В 22.59 поступило сообщение о нахождении человека в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия по ул.Калужской. Спасатели извлекли из емкости 39-летнего работника этого предприятия", - рассказали в управлении.





Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он был без сознания.



