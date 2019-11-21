В последней декаде ноября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 22 ноября, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.





Затем она несколько спадет в последующие дни, однако магнитосфера Земли еще несколько дней останется в возбужденном состоянии.









Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.





Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.





Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.



