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Ожидается магнитная буря, пик которой придется на 22 ноября

Приближается затяжная магнитная буря.

В последней декаде ноября ожидается магнитная буря, пик которой придется на 22 ноября, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Затем она несколько спадет в последующие дни, однако магнитосфера Земли еще несколько дней останется в возбужденном состоянии.


Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.

Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.
interfax.by
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