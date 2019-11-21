Помимо пяти единиц оружия – четырех нарезных карабинов и ружья, в салонах иномарок, на которых мужчины въехали в зону отчуждения, нашли 100 патронов.

Украинские пограничники задержали два внедорожника, которые незаконно въехали в зону отчуждения ЧАЭС. Правоохранители остановили Land Rover и Ford, когда те пересекли тыловую границу запрещенной территории, минуя контрольные посты, сообщает Государственная пограничная служба Украины.









В машинах находились жители Днепропетровской и Львовской областей и города Киева.

В салонах авто, на которых приехали мужчины, пограничники нашли 100 патронов и пять единиц оружия: ружье ATA arms, нарезные карабины Sovage, GSG 5, «Оружейник Z» и Kriss Vector – достаточно редкий пистолет-пулемет американского производства.





Kriss Vector – это крупнокалиберное оружие с очень высокой скорострельностью, которое часто показывают в художественных фильмах и компьютерных играх. Так, одним из первых его появлений на экранах телевизоров стала 21-я серия 4-о сезона сериала CSI: NY. Kriss Vector засветился и в более чем 40 играх. Среди них довольно известная Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009).





Мужчины пояснили пограничникам, что хотели попасть в зону отчуждения, чтобы пристрелять оружие.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, нарушителей привлекли к ответственности. Боеприпасы у них изъяли.





Фото: Государственная пограничная служба Украины







