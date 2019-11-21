Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10:23 под номером 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00:37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 07:11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17:39 под номером 114.





Отмечается, что поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная, Катовице (Польша).









Пограничный и таможенный контроль пассажиры будут проходить в зале вокзала станции Брест-Центральный.









Также, с поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест можно будет пересесть на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест. При этом в поездах №136/137 есть беспересадочные вагоны Москва-Прага.





Стоимость проезда по маршруту Прага-Варшава-Брест составит 135,55 белорусских рублей (может изменяться в зависимости от курса евро).



