Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Поезд Прага-Варшава-Брест будет курсировать ежедневно с 15 декабря. Билеты уже в продаже

Поезда №136/137 Прага-Варшава-Брест начнут курсировать ежедневно с 15 декабря. Продажа билетов началась 20 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10:23 под номером 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00:37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 07:11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17:39 под номером 114.

Отмечается, что поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная, Катовице (Польша).


Пограничный и таможенный контроль пассажиры будут проходить в зале вокзала станции Брест-Центральный.


Также, с поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест можно будет пересесть на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест. При этом в поездах №136/137 есть беспересадочные вагоны Москва-Прага.

Стоимость проезда по маршруту Прага-Варшава-Брест составит 135,55 белорусских рублей (может изменяться в зависимости от курса евро).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru