Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Италии взорвалась фабрика фейерверков: четыре жертвы

Рабочие на фабрике решили использовать сварочный аппарат для монтирования железных дверей. В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Об этом сообщает ANSA в среду, 20 ноября.


Фото: Emergenza24

Последствия взрыва на фабрике фейерверков в Италии

Рабочие на фабрике решили использовать сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

 

Отмечается, что среди жертв взрыва 71-летняя жена владельца фабрики. Пострадавшие госпитализированы.

 

Спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы.

 

По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.

 

 

Ранее в Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Тогда погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание было полностью разрушено, также были повреждены соседние дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru