



Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента.









Еще редакторы предлагают отправиться в Форт Кочи (Керала, Индия), провинцию Гуйчжоу (Китай), Тохоку (Япония), Национальный парк Закума (Чад), на Мальдивы и Камчатку и другие места.



