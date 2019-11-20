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В Беларуси лишь 34% призывников годны к прохождению службы

В ходе весеннего призыва 2019 года лишь 34% призывников были признаны годными к прохождению военной службы.

Такую цифру в эфире СТВ назвал начальник Главного организационно-мобилизационного управления – замначальника Генштаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко. По его словам, число годных по состоянию здоровья призывников сокращается с каждым годом.

«Если в 2016 году весной при призыве был 51% годных, то уже весной этого года годных всего 34%. За три года 17%», — сказал он.

Александр Шкиренко отметил, что число уклонистов в Беларуси, как правило, не превышает 1% от призыва. Речь идет о молодых людях, сознательно уклоняющихся от прохождения призывных мероприятий. По его словам, из 70 тыс. призывников этого года только 261 человек уклоняется от прибытия.

Сегодня на 25% Вооруженные силы комплектуются контрактниками.

«Из общего числа солдат-сержантов более 25% укомплектованы военнослужащими по контракту», — добавил Александр Шкиренко.
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