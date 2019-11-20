В Беларуси лишь 34% призывников годны к прохождению службы

Такую цифру в эфире СТВ назвал начальник Главного организационно-мобилизационного управления – замначальника Генштаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко. По его словам, число годных по состоянию здоровья призывников сокращается с каждым годом.





«Если в 2016 году весной при призыве был 51% годных, то уже весной этого года годных всего 34%. За три года 17%», — сказал он.





Александр Шкиренко отметил, что число уклонистов в Беларуси, как правило, не превышает 1% от призыва. Речь идет о молодых людях, сознательно уклоняющихся от прохождения призывных мероприятий. По его словам, из 70 тыс. призывников этого года только 261 человек уклоняется от прибытия.





Сегодня на 25% Вооруженные силы комплектуются контрактниками.





«Из общего числа солдат-сержантов более 25% укомплектованы военнослужащими по контракту», — добавил Александр Шкиренко.