В Польше 14 ноября накрыли подпольную табачную фабрику. В цеху задержали трех белорусов 29, 47 и 53 лет. Мужчины как раз занимались изготовлением сигарет, пишет "Брестская газета"





На подпольной фабрике в Великопольском воеводстве нашли 2 тонны табака и 1,2 млн готовых сигарет. Стоимость товара оценивается почти в 3 млн злотых (около 700 тыс. евро), сообщает Пограничная служба Польши.





Также было изъято оборудование для изготовления табачных изделий. Отмечается, что оно позволяло производить 3 000 сигарет в минуту.





Видео: strazgraniczna.pl







