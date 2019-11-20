Три тысячи сигарет в минуту: в Польше на подпольной табачной фабрике задержали трех белорусов
Мужчин задержали в цеху прямо во время производственного процесса. Оборудование позволяло выпускать им 3 тыс. сигарет в минуту.
В Польше 14 ноября накрыли подпольную табачную фабрику. В цеху задержали трех белорусов 29, 47 и 53 лет. Мужчины как раз занимались изготовлением сигарет, пишет "Брестская газета".
На подпольной фабрике в Великопольском воеводстве нашли 2 тонны табака и 1,2 млн готовых сигарет. Стоимость товара оценивается почти в 3 млн злотых (около 700 тыс. евро), сообщает Пограничная служба Польши.
Также было изъято оборудование для изготовления табачных изделий. Отмечается, что оно позволяло производить 3 000 сигарет в минуту.
Видео: strazgraniczna.pl
20:07 20/11/2019
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