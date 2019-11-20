Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси

Посольство курирует этот вопрос.

Информацию о гибели белорусского водителя в России подтвердили в посольстве Беларуси в России. Сейчас диппредставительство связывается с родственниками погибшего 39-летнего дальнобойщика.

Авария произошла на трассе М1, на 399-м километре в Смоленской области, недалеко от населенного пункта Ольша. Около 7.40 водитель грузовика врезался в ехавший впереди него автопогрузчик. Предварительно, дальнобойщик неправильно выбрал скорость. От полученных травм он умер на месте происшествия, уточняет belta.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru