Ведомству интересно узнать, какие государства за пределами шенгенской зоны входят в топ пожеланий для безвизовых направлений. «Делитесь своим мнением, участвуйте в опросе и предлагайте варианты в комментариях. Нам действительно важно, что думаете ВЫ!» написано на странице МИДа в социальной сети, пишет reform.by





Министерство иностранных дел предлагает в опросе выбрать между двумя вариантами: страны Юго-Восточной Азии (Таиланд и Корея) и Южной Америки (Чили, Боливия).









Также МИД обобщает последние «безвизовые» новости. Уже готово к подписанию соглашение с Албанией. Вводится в действие соглашение в ОАЭ. Ведется работа с Колумбией, Кореей, Парагваем, Чили, Уругваем, Гренадой, Маврикием и Сейшельскими островами.