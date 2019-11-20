Экс-руководителя столичных кладбищ отправили на нары

Мужчину признали виновным в получении взятки повторно в крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 430 УК). Ему назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать определенные должности.





Суд постановил взыскать с Рудого в доход государства стоимостной эквивалент неосновательного обогащения на 2,5 тысячи рублей.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Напомним, Сергея Рудого задержали в июне 2019 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия на тот момент, в феврале Рудой получил в качестве взятки не менее 800 долларов «за решение вопроса, входившего в его компетенцию».





Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий. Кроме того, она оказывает полный спектр ритуальных услуг.



