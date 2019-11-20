Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-руководителя столичных кладбищ отправили на нары

В суде Заводского района Минска вынесли решение по уголовному делу в отношении Сергея Рудого — экс-замдиректора по общим вопросам минского «Спецкомбината КБО». В ведении предприятия находятся кладбища столицы.

Мужчину признали виновным в получении взятки повторно в крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 430 УК). Ему назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать определенные должности. 

Суд постановил взыскать с Рудого в доход государства стоимостной эквивалент неосновательного обогащения на 2,5 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Сергея Рудого задержали в июне 2019 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия на тот момент, в феврале Рудой получил в качестве взятки не менее 800 долларов «за решение вопроса, входившего в его компетенцию».

Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий. Кроме того, она оказывает полный спектр ритуальных услуг.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru