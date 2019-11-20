



Главный редактор журнала Джордж Стоун пишет: "Составляя рейтинг мы работали с редакторами National Geographic со всего мира. кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важные места, которые нужно увидеть и посетить 2020 года".





Лучшие культурные направления:





Астурия, Испания.





Провинция Гуйчжоу, Китай.





Храмовый комплекс Гебекли-Тепе, Турция.





Община Майя, Гватемалла.





Провинция Мендоса, Аргентина.





Скала Абу-Симбел, Египет.





Лучшие города:





Филадельфия, Пенсильвания, США.





Тельч, Чехия.





Форт Кочи, Керала, Индия.





Мостар, Босния и Герцеговина.





Парма, Италия.





Пуэбла, Мексика.









Лучшие направления для любителей природы:





Архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, Канада.





Пустыня Калахари, Ботсвана.





Беловежская пуща, Беларусь.





Синий маршрут, Венгрия.





Канарские острова, Испания.





Мальдивы.





Национальный парк Гранд Каньон, Аризона, США.





Лучшие направления для приключений:





Тасмания, Австралия.





Высокогорная дорога Гросглокнер, Австрия.





Туристический маршрут Уэльская дорога, Великобритания.





Тохоку, Япония.





Полуостров Камчатка, Россия.





Национальный парк Закума, Чад.