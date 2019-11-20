Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дерзкое ограбление в Гомеле: чтобы вынести сейф, грабители проломили стену

В Гомеле украли сейф из офиса службы такси

Утром 15 ноября в Железнодорожный РОВД Гомеля обратился менеджер организации пассажирских перевозок и сообщил, что ночью из офиса похитили сейф. 

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Стекло входной двери было разбито и проломлена стена в здании. Из помещения похищен сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тыс. белорусских рублей.

Сыщики во взаимодействии с экспертами установили личности подозреваемых, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них ранее был неоднократно судим, пытался устроиться в данную фирму водителем такси.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, сообщает МВД.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru