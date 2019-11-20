Как сообщили в МВД, схема выманивания денег следующая:





- смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим;





- рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги;





- на предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле.





Один из таких случаев произошел на днях в Минске. Рассказывает начальник отдела ГУУР МВД Андрей Микулич:





«Чтобы убедить покупателя в своей честности, злоумышленник вместе с ним зашел в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету (это типичная схема). Когда специалист подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: настоящую монету фигурант незаметно подменил на поддельную. Жена потерпевшего, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке, засомневалась. Вскоре ее опасения подтвердились».





Сразу после совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. Через пару недель в Минск приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.





Россиянин был задержан с поличным.













МВД обращается к гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на предложения подобных «выгодных» сделок. Аналогичные случаи зафиксированы во всех регионах Беларуси.





Возможно, еще не все потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Если Вы или Ваши знакомые пострадали от таких проходимцев, незамедлительно набирайте 102!



