Oops! Россиянам предлагают провести отпуск... в Сирии

руины мировой "жемчужины" Пальмиры





Две российские туристические компании начали продавать туры в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова.





В частности, несколько туров реализовало агентство «Килиманджаро». В ходе восьмидневной программы путешественники посещают Дамаск, Алеппо, Хаму, замок Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли. При этом прилетают в столицу Ливана Бейрут, а уже оттуда направляются в Сирию на автомобилях или автобусе.





Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная. При этом для российских туристов безвизовый режим не действует, поэтому сирийские визы приходится получать на границе после оплаты сбора в 35 долларов (2,23 тысячи рублей) с человека.





Стоимость туров составляет 1,95 тысячи долларов (около 125 тысяч рублей) без учета стоимости авиабилетов у компании «Килиманджаро» и 107,5 тысячи рублей у «Миракл», включая стоимость билетов.









Кстати, буквально в ноябре были названы наиболее опасные в мире направления для путешествий в 2020 году. Высокий риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии.