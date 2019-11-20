Владимир Буковский умер 27 октября в Кембридже, где он поселился после того, как советские власти в 1976 году обменяли его на арестованного в Чили лидера тамошней коммунистической партии Луиса Корвалана.





Проститься с Буковским на лондонское кладбище Хайгейт пришли несколько десятков человек: советские и российские политические эмигранты разных поколений, а также делегация посольства Польши.





Представитель польского посольства прочел над могилой обращение польского премьера Матеуша Моравецкого, который от имени всей Польши поблагодарил Буковского, кроме прочего, за поддержку польского антикоммунистического движения в 1980-х годах и за публикацию архивных документов ЦК КПСС о введении в Польше в 1981 году военного положения.





Владимир Буковский, вспоминая годы борьбы с советским режимом, большую часть которых он провел в заключении или ссылке, говорил, что для него эта борьба была не политическим, а нравственным выбором: он не считал возможным идти на компромиссы с советской властью, потому что это означало бы для него соучастие в ее преступлениях.





Об этой бескомпромиссной нравственной позиции Буковского говорили Би-би-си и те его друзья и знакомые, что пришли проститься с ним.





Александр Подрабинек, бывший советский диссидент, правозащитник:





Буковский важен для России как пример. Он, кстати, и раньше был важен как пример чего-то такого героического, он был такой титан, который стоял и держал на своих плечах сопротивление коммунизму, и все знали, что он не отступит, не упадет, не сломается, и он был в этом смысле нравственным ориентиром для очень большого количества людей. Для меня в том числе - и для многих людей, которых я знаю: моих товарищей, и в заключении, и товарищей по демократическому движению.





Это был пример абсолютной надежности, неподкупности, Этот человек был абсолютно неспособен лукавить ради достижения каких-то политических целей. В общем, человек очень редкий для нашего времени. Наше поколение уход Буковского лишает этого ориентира, которым он для нас всегда был.





Мустафа Джемилев, бывший советский диссидент, лидер национального движения крымских татар:





Владимир Буковский - он был и останется теперь уже навечно символом советского и российского правозащитного движения. Это был человек, который всю свою жизнь боролся против тоталитарного режима, против несправедливости.





Знаете, в Украине - да и во многих местах - существует и часто высказывается такое мнение, что русская демократия кончается там, где начинается национальный вопрос. Действительно, после вторжения России в Украину, после захвата Крыма очень многие люди в России, которых мы считали демократами, нормально мыслящими людьми, вдруг заговорили имперским языком.





Но это совершенно не относится к Володе Буковскому. Он был действительно до конца демократом. Он всегда поддерживал стремление народов к свободе: он поддерживал чеченское движение за свободу, он четко был стороне Украины, поддерживал крымско-татарское национальное движение. И мы всегда будем благодарны.





Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционер:





В любом обществе мало настоящих нравственных камертонов. Людей, по которым можно сверять: правильно или неправильно. А уж в нашем, российском обществе, искалеченном сначала десятилетиями тоталитаризма, а теперь и почти 20 годами путинского правления, - и подавно.





Тем ценнее - на вес золота - каждый такой нравственный камертон, каждый такой человек. А Владимир Константинович Буковский был в этом смысле абсолютно безупречен.





В эти дни особенно остро чувствуется сравнение: сейчас, в ноябре, исполняется 30 лет "бархатной революции" в Чехословакии, и мы знаем, что в Чехословакии Вацлав Гавел, символ диссидентского движения в этой стране, стал президентом, возглавил движение к переменам, к демократии.





А у нас... Вот сейчас мы хороним Владимира Буковского, здесь, в Лондоне, а не в Москве. Тут, на похоронах, зачитывали послание от правительства Польши - а от правительства России ничего не было. Да и к счастью это - что ничего не было от нынешнего правительства.





Россия сегодня, власть российская сегодняшняя, она недостойна такого человека, как Владимир Буковский, она недостойна такого нравственного камертона, как Владимир Буковский. И это, на самом деле, не его трагедия - он сейчас в лучшем мире - это трагедия нашей страны, России, что в Чехословакии был Гавел, а у нас - полковник КГБ у власти.





Павел Строилов, историк, друг Буковского:





Конечно, нам не хватает свободы, того, чтобы люди действовали по совести - всех тех вещей, в которые Владимир Буковский настолько сильно верил.





Владимир в каком-то смысле спас честь российского народа. Если посмотреть, кто пришел сюда: столько людей, лидер крымских татар, поляки, чеченцы - представители народов, у которых столько обид на русских - сейчас они вот так скорбят о нашем российском деятеле, о нашем герое.





Он - тот человек, который сохранил репутацию российского народа, и мы должны стараться продолжать делать то, что он делал, в том числе помогать тем народам, которых сейчас угнетает российский режим.