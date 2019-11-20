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Женщина послала по почте бывшему мужу дохлого кота

В Витебске работу одного из почтовых отделений чуть не сорвала подозрительная посылка. Из небольшого свертка исходил сильный неприятный запах. Сотрудники почты насторожились и вызвали милицию.

На место выехала следственно-оперативная группа. Когда почтовое отправление вскрыли, там оказался мертвый кот. Тело животного уже начало разлагаться. Экспертиза установила, что кот не погиб от удушья в посылке, его отправили по почте уже мертвым.

Оказалось, что кота отправила по почте женщина, чтобы досадить своему бывшему супругу. В браке они прожили почти двадцать лет. Мужчина и после развода донимал женщину - звонил ей, предъявлял претензии, угрожал. Однажды по пути с работы женщина увидела у дороги мертвого кота, и ей пришла в голову идея, как доставить бывшему супругу неприятные эмоции. Она тщательно упаковала кота и отправила его по адресу, где бывший муж живет вместе со своей матерью.

- За нарушение режима работы почтовой организации в отношении женщины составлен административный протокол. Это мелкое хулиганство, и ей может грозить наказание в виде штрафа. Вину свою она признала, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - В отношении же мужчины за истязание жены ранее было возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд.
KP.by
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