Что не так с нашей армией? Солдат-пограничник хотел остаться служить по контракту - его нашли мертвым
Тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено 20 ноября в 2 часа ночи в Мозырском погранотряде.
В Госпогранкомитете рассказали, что ефрейтор срочной службы, 1999 года рождения, был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Характеризовался положительно.
Пограничник имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года.
После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту.
В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.
Источник: belta.by
10:18 20/11/2019
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