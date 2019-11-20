В Госпогранкомитете рассказали, что ефрейтор срочной службы, 1999 года рождения, был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Характеризовался положительно.





Пограничник имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года.









После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту.





В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.