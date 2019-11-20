По данным его автором, Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт.









Умида Исабоева попали в интернет, он проснулся знаменитым, пишет Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана приехал в Москву, чтобы работать в автомастерской. Он мечтал о карьере комика и был очень похож на действующего президента Украины. После того, как фотографиипопали в интернет, он проснулся знаменитым, пишет ca-news.org





Его стали приглашать на телевизионные эфиры и снимать его в рекламе.





Сам Исабаев мечтает о карьере юмориста в телевизионной юмористической передаче «Comedy club». Он обратился к резиденту шоу Гарику Мартиросяна с просьбой взять его на передачу.



