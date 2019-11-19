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Задержан белорус, ограбивший ювелирный салон в Вене

В Польше в ночь на 18 ноября задержали одного из двух белорусов, причастных к ограблению ювелирного салона в Вене. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе белорусского МВД.

Напомним, дерзкое нападение на салон было осуществлено 23 сентября. Двое мужчин несколько раз выстрелили в воздух, разбили витрины и, похитив ювелирные изделия, скрылись на заранее подготовленном автомобиле.

Первоначально была известна личность только одного из нападавших. Он по-прежнему находится в розыске. Затем же выяснилось, что вторым был еще один наш соотечественник, житель Гродненской области.

В результате международной спецоперации, к которой приложили руку правоохранители Австрии, Польши и Беларуси, в ночь на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина будет экстрадирован в Австрию.

Как добавляют в пресс-службе, ГУБОПиК белорусского МВД продолжает работу по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.


По словам начальника данной структуры министерства Алексея Аксенова, в последние годы наблюдается тенденция выезда ранее судимых граждан Беларуси в страны ЕС для совершения преступлений.

«Чтобы противодействовать этому явлению, налажено тесное взаимодействие с правоохранителями иностранных государств. В особенности это касается работы по раскрытию тяжких преступлений. Все поступающие оттуда запросы тщательно отрабатываются», – пояснил он.
Belmir.by
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