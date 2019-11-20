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Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

Неизвестный ударил его ножом. Мотивы преступника пока не называются.

Фото: Paul Zinken / dpa / AP

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца. Инцидент произошел в больнице Charlottenburg Palace Park Clinic, где последний читал лекцию, сообщает издание Tagesspiegel. В результате 59-летний мужчина скончался от полученных ранений.

Серьезные травмы получил также один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера. С тяжелым ранением его госпитализировали.

Указывается, что полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.


Соболезнования в связи с гибелью фон Вайцзеккера, который последние несколько лет возглавлял клинику в Шарлоттенбурге, выразил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. «Отличный доктор и замечательный человек. Страшно подумать, в каком мире мы живем», - написал он в своем Twitter.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984-1994 годах. Его программным выступлением стала речь в 40-ю годовщину окончания Второй Мировой войны в Европе. Тогда он призвал не забывать времена нацистской диктатуры и помнить о погибших.
РБК
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