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Любишь животных – люби и убирать за ними. Сколько протоколов составили на владельцев собак?

Какие меры воздействия на нарушителей правил содержания домашних животных принимают работники жилищных служб, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

За девять месяцев текущего года коммунальщики провели 869 рейдов, во время которых владельцам собак выдано 424 предупреждения, составлено 88 протоколов, оштрафовано 50 человек на общую сумму 1 624 рубля.
фото: 1-smol.ru

— При малозначительности нарушения работники ЖЭУ могут ограничиться предупреждением, разъяснить владельцам права и обязанности, вручить памятки, — объяснила главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Екатерина Корнева. — Что касается составленных протоколов, в основном они связаны с выгулом собак в неустановленных местах, например на детских площадках, отсутствием намордника и поводка, нежеланием убирать за своими питомцами.

Согласно ст. 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение правил содержания домашних животных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин, а в случае причинения вреда здоровью людей или имуществу — от 10 до 30 базовых величин или административный арест.


Количество собаководов, которых привлекают к ответственности, в последние годы остается примерно на одном уровне. Так, в 2018 году было составлено 85 протоколов, по итогам рассмотрения которых оштрафован 71 человек на сумму 3 902 рубля; в 2017 году — 64 протокола, 29 оштрафованных граждан на сумму 1 933 рубля.

Справочно

В Минске расположено 47 огражденных и оборудованных площадок для выгула животных и более 60 мест с табличками, где разрешено спустить пса с поводка.
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