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Шок! Ихтиолог - о смерти супругов из Беларуси после ужина в отеле

По словам специалиста, неправильно приготовленная рыба могла вызвать смертельное отравление

В Египте на рифах водится рыба крылатка, которая опасна своими ядовитыми шипами. 

- В Египте на рифах водится рыба крылатка, которая опасна своими ядовитыми шипами. Ее яд содержится под шипами в мешочках. И если неправильно эту рыбу приготовить, не удалив мешочки или сделав это неаккуратно, то можно отравиться. Где-то употребляют ее в пищу, где-то нет. Вопрос, готовили ли в отеле, где произошла трагедия, - рассказал «Комсомолке» научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Андрей Лещенко. - Есть еще такая ядовитая рыба, как фугу. Ее тоже нужно уметь приготовить. Как воздействует яд рыб на человека? Сначала он влияет на нервную систему человека, затем приводит к параличу мускулатуры, человек перестает дышать и погибает от асфиксии. Но можно предположить, что рыба просто могла быть испорчена, и у мужа с женой произошло сильное пищевое отравление.

- Как обезопасить себя и не отравиться рыбой?

- У испорченной рыбы глаза побелевшие, неприятный запах. В Беларуси водится такая рыба, как усач. Икра этой рыбы ядовита. Ядовита и слизь угря. Пленка брюшины у некоторых видов рыб тоже может быть ядовитой. Главное - правильно приготовить.


Напомним, после ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси. Им было 56 и 54 года. После ужина с блюдами из рыбы в отеле мужчине стало плохо. У него поднялась температура, турист почувствовал боль в животе, слабость, появилась рвота... Мужчина умер в местном госпитале. Его супруга, которая обратилась к врачам с такими же симптомами, умерла в Минске.
Дарья Ломоновская
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