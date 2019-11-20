В Беларуси с 1 февраля планируют ввести первые строительные нормы

Нормы касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям - мостам и трубам. Ожидается, что они будут введены в действие с 1 февраля 2020 года.





"В настоящее время документы направлены на правовую экспертизу в Национальный центр правовой информации, после чего будут размещены в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных. До конца текущего года планируется утвердить еще 26 документов, из них 13 уже согласованы", - проинформировали в пресс-службе.









В ведомстве отметили, что введение подобных нормативных правовых актов изменяет подходы к нормированию. Новая система является более прогрессивной и гибкой, значительно упрощает проектирование. Строительные нормы исключают конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами установлены только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.





Как сообщалось, новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила - введены указом от 5 июня 2019 года №217. Строительные нормы Беларуси (СНБ) - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) - способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.









Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.



