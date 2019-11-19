Жителям села в Англии уже 5 лет подбрасывают деньги в пакетах

Как сообщает "Европейская правда" , о ситуации рассказали на Facebook-странице полиции английского графства Дарем.





Пакеты с деньгами находили уже 13 раз с 2014 года, причем последняя находка произошла вчера утром, 18 ноября. В этом году пакеты с деньгами находили уже четыре раза.





В пакете почти всегда сумма в 2000 фунтов стерлингов банкнотами по 20 фунтов. Их всегда оставляют на виду в разных местах по всей деревне.





В полиции рассказали, что опросили множество людей и организаций в деревне, а также проверили местные отделения банка и почты. Пакеты также проверили на наличие отпечатков пальцев, но ничего выяснить не удалось.





Жители деревни обычно сдают пакеты с деньгами в полицию, по истечении двух недель их отдают нашедшему, так как за это время никто за ними не обращался.