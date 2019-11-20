Об этом, как с ообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Lenta.ru, ссылаясь на результаты исследования специалистов сервиса путешествий «Туту.ру».









Среди других зарубежных городов, которые жители России, предпочли бы посетить во время новогодних каникул, — Таллин, Рига и Хельсинки.









Что касается внутренних направлений, то тут пальму первенства на Новый год держат железнодорожные путешествия из Москвы и Петербурга в Казань и Нижний Новгород.





Отметим, что согласно данным исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Беларусь и страны Балтии стали для россиян самыми дешевыми в 2019 году зарубежными направлениями на Новый год при раннем бронировании.



