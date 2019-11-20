Минск в числе самых популярных у россиян городов для посещения на Новый год
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, Брест и Гродно – самые востребованные у россиян зарубежные железнодорожные направления на предстоящие новогодние праздники.
Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Lenta.ru, ссылаясь на результаты исследования специалистов сервиса путешествий «Туту.ру».
Среди других зарубежных городов, которые жители России, предпочли бы посетить во время новогодних каникул, — Таллин, Рига и Хельсинки.
Что касается внутренних направлений, то тут пальму первенства на Новый год держат железнодорожные путешествия из Москвы и Петербурга в Казань и Нижний Новгород.
Отметим, что согласно данным исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Беларусь и страны Балтии стали для россиян самыми дешевыми в 2019 году зарубежными направлениями на Новый год при раннем бронировании.
07:47 20/11/2019
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