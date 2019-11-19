На белорусско-литовской границе до 15 декабря возможны очереди

До 15 декабря в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») будут проводиться работы. В это время в литовском погранпереходе организовано реверсивное движение.





Специалисты рекомендуют учитывать данную информацию при планировании маршрутов.



