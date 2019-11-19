На белорусско-литовской границе до 15 декабря возможны очереди
Затруднения могут возникнуть у всех, кто пересекает белорусско-литовскую границу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны.
До 15 декабря в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») будут проводиться работы. В это время в литовском погранпереходе организовано реверсивное движение.
Специалисты рекомендуют учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Ознакомиться с обстановкой в пунктах пропуска в режиме реального времени можно на информационном портале Госпогранкомитета.
21:27 19/11/2019
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