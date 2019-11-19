Останки участников восстания 1863-1864 годов, в том числе и Кастуся Калиновского, торжественно перезахоронят 22 ноября в Вильнюсе. Если вы хотите поехать, но еще не решили - как, то можете присоединиться.

Телефоны для справки:

+375295082082, +375336564812

Церемония перезахоронения начнется 22 ноября в половине девятого утра в Вильнюсе. До 11.30 состоится прощание в Кафедральном соборе святых Станислава и Владислава. Святая месса, которая начнется в 12 часов, будет вестись в прямом эфире. Также можно будет увидеть трансляцию и захоронения на Кладбище Росы в Вильнюсе.





Останки Калиновского и других повстанцев нашли случайно. После оползня на горе Гедимина были запланированы специальные строительные работы по укреплению почвы, но в связи с исторической значимостью места первыми туда пустили не строителей, а археологов, которые обнаружили захоронения.