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В среду в Беларуси ожидается до +10

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.

В среду, 20 ноября, прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не ожидается, только ночью и утром местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в течение суток будет +1... +7. Ночью при прояснениях прогнозируется от нуля до 2 градусов мороза. Днем по Брестской области воздух прогреется до 8-10 выше нуля.
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